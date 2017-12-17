Bitcoin поднялся до 20 тыс. долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Курс криптовалюты №1 продолжает бить собственные рекорды, перевалив за отметку в 20 тыс. долларов США, передает УНН со ссылкой на портал CoinMarketCap.
Сегодня курс Bitcoin перевалил за отметку в 20 тыс. долларов на мировых биржах. Сейчас курс спустился до отметки в 19,470 долларов.
Сообщают, что Bitcoin вырос в ожидании начала торгов фьючерсами на крупнейшей в мире товарной бирже CME Group, которые намечены на понедельник, 18 декабря.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хакеры похитили со счетов международной криптовалютнои компании биткоинов на 64 миллионов долларов
По данным сервиса CoinMarketCap, который высчитывает данные из более 20 бирж, общая капитализация критовалюты №1 составила 326 млрд долларов США.