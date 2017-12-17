Bitcoin піднявся до 20 тис. дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Курс криптовалюти №1 продовжує бити власні рекорди, переваливши за позначку в 20 тисяч доларів США, передає УНН з посиланням на портал CoinMarketCap.
Сьогодні курс Bitcoin перевалив за позначку у 20 тисяч доларів на світових біржах. Наразі курс спустився до позначки у 19,470 доларів.
Повідомляють, що Bitcoin виріс в очікуванні початку торгів ф'ючерсами на найбільшій у світі товарній біржі CME Group, які намічені на понеділок, 18 грудня.
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За даними сервісу CoinMarketCap, який вираховує дані з-понад 20 бірж, загальна капіталізація критовалюти №1 становила 326 мільярдів доларів США.