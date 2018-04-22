Биологи случайно убили редкого бурого медведя в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В парке на Апеннинах в Италии во время операции по отлову погиб представитель редкого вида — Апеннинский бурый медведь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
В сообщении указано, что животное попало в трубу-ловушку. Биологи поймали животное, чтобы надеть на него спутниковый ошейник для отслеживания его перемещений. Однако самец Апеннинского бурого медведя начал задыхаться после того, как ему ввели снотворное, и вскоре погиб, несмотря на усилия специалистов.
“Мы впервые столкнулись с проблемой анестезии во время отлова”, — прокомментировал инцидент председатель парка Антонио Каррара.
Он заверил, что вскрытие прольет свет на причину смерти зверя.
Во Всемирном фонде дикой природы заявили, что потеря животного — “очень большая”. Этот подвид находится на грани вымирания, сейчас осталось около 50 особей.
По информации местных СМИ, ловушку установили, чтобы поймать другого медведя по имени Марио, который приходил в село и мог представлять угрозу для людей. Погибший редкий медведь оказался там случайно.
Как сообщал УНН, почти 30 кг пластика нашли экологи в желудке мертвого кита.