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Біологи випадково вбили рідкісного бурого ведмедя в Італії

Київ • УНН

 • 20787 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. У парку на Апеннінах в Італії під час операції з вилову загинув представник рідкісного виду — апеннінський бурий ведмідь. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Біологи випадково вбили рідкісного бурого ведмедя в Італії

У повідомленні вказано, що тварина потрапила в трубу-пастку. Біологи спіймали тварину, щоб надіти на нього супутниковий нашийник для відстеження його переміщень. Проте самець апеннінського бурого ведмедя почав задихатися після того, як йому ввели снодійне, і незабаром загинув, незважаючи на зусилля фахівців.

“Ми вперше зіткнулися з проблемою анестезії під час вилову”, — прокоментував інцидент голова парку Антоніо Каррара.

Він запевнив, що розтин проллє світло на причину смерті звіра.

У Всесвітньому фонді дикої природи заявили, що втрата тварини — “дуже значна”. Цей підвид перебуває на межі вимирання, зараз залишилося близько 50 особин.

За інформацією місцевих ЗМІ, пастку встановили, щоб упіймати іншого ведмедя по імені Маріо, який приходив до села і міг становити загрозу для людей. Загиблий рідкісний ведмідь опинився там випадково.

Як повідомляв УНН, майже 30 кг пластику знайшли екологи у шлунку мертвого кита.

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