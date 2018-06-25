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У западного побережья Ливии спасли почти 500 нелегальных мигрантов

У западного побережья Ливии спасли почти 500 нелегальных мигрантов

Киев  •  УНН

 • 7083 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Ливийские ВМС в воскресенье в ходе двух операций у западного побережья страны спасли 458 нелегальных мигрантов. Об это Синьхуа сообщил официальный представитель ВМС Аюб Касем, передает УНН.

По его словам, в первом случае береговая охрана спасла 361 нелегального мигранта, находившегося в двух резиновых лодках недалеко от города Хомс в 120 км к востоку от Триполи.

В ходе другой операции были спасены 97 нелегальных мигрантов, находившихся в резиновой лодке у побережья Злитана в 150 км к востоку от Триполи.

А. Касем заявил, что спасенные мигранты прибыли из разных стран Африки. Сначала они были доставлены на военно-морскую базу в Триполи, а затем переданы в лагерь для беженцев.

Напомним, что с 2011 года в Ливии сохраняется нестабильность. Многочисленные нелегальные мигранты проникают в эту страну, пытаясь затем переправиться в Европу через Средиземное море.

Как сообщал УНН, правительство Италии сообщило гуманитарным судам в Средиземном море, чтобы они не спасали беженцев, несмотря на получение в последнее время шести сообщений о бедствиях от оказавшихся в море в тяжелой ситуации перевозчиков мигрантов.

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