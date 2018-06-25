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Біля західного узбережжя Лівії врятували майже 500 нелегальних мігрантів

Біля західного узбережжя Лівії врятували майже 500 нелегальних мігрантів

Київ • УНН

 • 7083 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Лівійські ВМС в неділю в ході двох операцій біля західного узбережжя країни врятували 458 нелегальних мігрантів. Про це Сіньхуа повідомив офіційний представник ВМС Аюб Касем, передає УНН.

За його словами, в першому випадку берегова охорона врятувала 361 нелегального мігранта, які перебували в двох гумових човнах недалеко від міста Хомс в 120 км на схід від Тріполі.

В ході іншої операції було врятовано 97 нелегальних мігрантів, які перебували в гумовому човні біля узбережжя Злітана в 150 кілометрів на схід від Тріполі.

А. Касем заявив, що врятовані мігранти прибули з різних країн Африки. Спочатку вони були доставлені на військово-морську базу в Тріполі, а потім передані в табір для біженців.

Нагадаємо, що з 2011 року в Лівії зберігається нестабільність. Численні нелегальні мігранти проникають в цю країну, намагаючись потім переправитися в Європу через Середземне море.

Як повідомляв УНН, уряд Італії повідомило гуманітарних судам в Середземному морі, щоб вони не рятували біженців, незважаючи на отримання останнім часом шести повідомлень про бідування від опинилися в морі у важкій ситуації перевізників мігрантів .

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