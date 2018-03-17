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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Возле вокзала во Львове нашли зарезанного мужчины

Киев  •  УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 17 марта. УНН. Во Львове возле главного железнодорожного вокзала обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.

"Около 22:30 в Железнодорожный отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Городецкой, 116, недалеко от железнодорожного вокзала обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Следственно-оперативная группа, которая работала на месте происшествия, обнаружила на теле мужчины многочисленные ножевые ранения", - сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, обстоятельства его смерти и лиц, причастных к совершению этого преступления. Тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, тело мужчины нашли в коллекторе в столице.

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