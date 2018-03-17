Біля вокзалу у Львові знайшли зарізаного чоловіка
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 17 березня. УНН. У Львові біля головного залізничного вокзалу виявили тіло чоловіка без ознак життя. Про це повідомили УНН у прес-службі Нацполіції у Львівській області.
"Близько 22:30 у Залізничний відділ поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Городоцькій, 116, неподалік залізничного вокзалу виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Слідчо-оперативна группа, яка працювала на місці події, виявила на тілі чоловіка численні ножові поранення", - повідомили у поліції.
За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). За вчинення цього злочину передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
Працівники поліції встановлюють особу чоловіка, обставини його смерті та осіб, причетних до скоєння цього злочину. Тіло померлого скероване на судово-медичну експертизу.
Нагадаємо, тіло чоловіка знайшли у колекторі в столиці.