Біля вокзалу у Львові знайшли зарізаного чоловіка

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 17 березня. УНН. У Львові біля головного залізничного вокзалу виявили тіло чоловіка без ознак життя. Про це повідомили УНН у прес-службі Нацполіції у Львівській області.

"Близько 22:30 у Залізничний відділ поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Городоцькій, 116, неподалік залізничного вокзалу виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Слідчо-оперативна группа, яка працювала на місці події, виявила на тілі чоловіка численні ножові поранення", - повідомили у поліції.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). За вчинення цього злочину передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Працівники поліції встановлюють особу чоловіка, обставини його смерті та осіб, причетних до скоєння цього злочину. Тіло померлого скероване на судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, тіло чоловіка знайшли у колекторі в столиці.

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