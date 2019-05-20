Возле Верховной Рады на инаугурацию Зеленского ожидает около тысячи человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Возле здания Верховной Рады Украины собрались около тысячи человек, которые ожидают инаугурацию новоизбранного Президента Владимира Зеленского. Об этом передает корреспондент УНН с места события.
Сейчас на площади Конституции возле Верховной Рады на инаугурацию ожидают около тысячи человек, прибывших из разных городов. Некоторые люди держат в руках флаг Украины. Они стоят вокруг забора, которым охрана окружила площадь, а также ожидают нового лидера в Мариинском парке.
К зданию парламента уже зашли и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, а также министр внутренних дел Арсен Аваков, прибывают и другие приглашенные, а также представители иностранных делегаций.
Напомним, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отправился в Верховную Раду где будет инаугурация.