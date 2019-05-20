Біля Верховної Ради на інавгурацію Зеленського очікує близько тисячі людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Біля будівлі Верховної Ради України зібралися близько тисячі людей, які очікують на інавгурацію новообраного Президента Володимира Зеленського. Про це передає кореспондент УНН з місця події.
Наразі на площі Конституції поблизу Верховної Ради на інавгурацію очікують близько тисячі осіб, які прибули з різних міст. Деякі люди тримають у руках прапор України. Вони стоять навколо огорожі, якою охорона оточила площу, а також очікують на нового лідера в Маріїнському парку.
До будівлі парламенту вже зайшли в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, а також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, прибувають також інші запрошені, а також представники іноземних делегацій.
Нагадаємо, новообраний президент України Володимир Зеленський рушив до Верховної Ради де відбуватиметься інавгурація.