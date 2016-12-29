У побережья Ливии спасли около 900 мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Благодаря усилиям итальянской береговой охраны и представителей благотворительных организаций за последние сутки у побережья Ливии были спасены еще около 900 мигрантов. Об этом в среду, 28 декабря, сообщила пресс-служба береговой охраны Италии, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
Еще около 400 мигрантов в Средиземном море подобрало судно Aquarius организации SOS Mediterranee. Среди них, по данным организации, - выходцы из Эритреи, Бангладеш, Пакистана, Сомали и Сирии.
До этого спасения в течение 2016 Средиземным морем в Италию прибыли около 180,3 тысячи мигрантов. Именно такое количество зарегистрировали в итальянских портах представители итальянских властей, сообщили 28 декабря в министерстве внутренних дел страны. Это больше предыдущего летний рекорд, зафиксированный в 2014 году, когда зарегистрировали 170 000 мигрантов.
По данным ООН, во время попыток добраться до европейского побережья Средиземным морем погибли около пяти тысяч мигрантов.