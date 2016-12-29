У побережья Ливии спасли около 900 мигрантов

Еще около 400 мигрантов в Средиземном море подобрало судно Aquarius организации SOS Mediterranee. Среди них, по данным организации, - выходцы из Эритреи, Бангладеш, Пакистана, Сомали и Сирии.



До этого спасения в течение 2016 Средиземным морем в Италию прибыли около 180,3 тысячи мигрантов. Именно такое количество зарегистрировали в итальянских портах представители итальянских властей, сообщили 28 декабря в министерстве внутренних дел страны. Это больше предыдущего летний рекорд, зафиксированный в 2014 году, когда зарегистрировали 170 000 мигрантов.

По данным ООН, во время попыток добраться до европейского побережья Средиземным морем погибли около пяти тысяч мигрантов.