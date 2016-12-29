Біля узбережжя Лівії врятували близько 900 мігрантів

Ще близько 400 мігрантів у Середземному морі підібрало судно Aquarius організації SOS Mediterranee. Серед них, за даними організації, — вихідці з Еритреї, Бангладеш, Пакистану, Сомалі та Сирії.



До цього порятунку впродовж 2016 року Середземним морем до Італії прибули близько 180,3 тисячі мігрантів. Саме таку кількість зареєстрували в італійських портах представники італійської влади, повідомили 28 грудня в міністерстві внутрішніх справ країни. Це більше за попередній річний рекорд, зафіксований 2014 року, коли зареєстрували 170 тисяч мігрантів.

За даними ООН, під час спроб дістатися європейського узбережжя Середземним морем загинули близько п’яти тисяч мігрантів.