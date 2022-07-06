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13:08 • 10938 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 35207 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 47264 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139919 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 114122 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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Возле оккупированного Мелитополя "устал" еще один мост

Возле оккупированного Мелитополя "устал" еще один мост

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Между Мелитополем и Токмаком "устал" еще один мост. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает УНН.

Цитата

"Между Мелитополем и Токмаком "устал" очередной мост. Новобогдановка - Троицкое!" – сообщил Старух.

Дополнение

В Запорожье между Мелитополем и Токмаком силы сопротивления взорвали железнодорожный мост по которому российские оккупанты доставляли оружие.

В результате удара ВСУ по российской военной базе в Мелитополе Запорожской области было уничтожено более 200 оккупантов, еще более 300 получили ранения.

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