Возле оккупированного Мелитополя "устал" еще один мост

Цитата

"Между Мелитополем и Токмаком "устал" очередной мост. Новобогдановка - Троицкое!" – сообщил Старух.

Дополнение

В Запорожье между Мелитополем и Токмаком силы сопротивления взорвали железнодорожный мост по которому российские оккупанты доставляли оружие.

В результате удара ВСУ по российской военной базе в Мелитополе Запорожской области было уничтожено более 200 оккупантов, еще более 300 получили ранения.