Возле оккупированного Мелитополя "устал" еще один мост
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Между Мелитополем и Токмаком "устал" еще один мост. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает УНН.
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"Между Мелитополем и Токмаком "устал" очередной мост. Новобогдановка - Троицкое!" – сообщил Старух.
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В Запорожье между Мелитополем и Токмаком силы сопротивления взорвали железнодорожный мост по которому российские оккупанты доставляли оружие.
В результате удара ВСУ по российской военной базе в Мелитополе Запорожской области было уничтожено более 200 оккупантов, еще более 300 получили ранения.