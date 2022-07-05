Між Мелітополем і Токмаком підірвали залізничний міст: окупанти доправляли ним зброю – Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. На Запоріжжі між Мелітополем і Токмаком сили спротиву підірвали залізничний міст, яким російські окупанти доправляли зброю. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, інформує УНН.
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"Сили спротиву підірвали залізничний міст між Мелітополем і Токмаком: обмежили постачання рашистами зброї до лінії фронту", – зазначив Федоров.
Нагадаємо
Біля Мелітополя Запорізької області завдяки силам спротиву зійшов з рейок російський бронепоїзд, який перевозив боєприпаси.