Между Мелитополем и Токмаком подорвали железнодорожный мост: оккупанты доставляли по нему оружие – Федоров
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В Запорожской области между Мелитополем и Токмаком силы сопротивления подорвали железнодорожный мост, по которому российские оккупанты доставляли оружие. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, информирует УНН.
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"Силы сопротивления подорвали железнодорожный мост между Мелитополем и Токмаком: ограничили снабжение рашистами оружия до линии фронта", – отметил Федоров.
Напомним
Возле Мелитополя Запорожской области благодаря силам сопротивления сошел с рельсов российский бронепоезд, который перевозил боеприпасы.