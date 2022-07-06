Біля окупованого Мелітополя "втомився" ще один міст
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Між Мелітополем та Токмаком "втомився" ще один міст. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає УНН.
Цитата
"Між Мелітополем та Токмаком "втомився" черговий міст. Новобогданівка - Троїцьке!" - повідомив Старух.
Доповнення
На Запоріжжі між Мелітополем і Токмаком сили спротиву підірвали залізничний міст, яким російські окупанти доправляли зброю.
Внаслідок удару ЗСУ по російській війьковій базі в Мелітополі Запорізької області було знищено понад 200 окупантів, ще більше ніж 300 дістали поранення.