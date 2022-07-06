Біля окупованого Мелітополя "втомився" ще один міст

Цитата

"Між Мелітополем та Токмаком "втомився" черговий міст. Новобогданівка - Троїцьке!" - повідомив Старух.

Доповнення

На Запоріжжі між Мелітополем і Токмаком сили спротиву підірвали залізничний міст, яким російські окупанти доправляли зброю.

Внаслідок удару ЗСУ по російській війьковій базі в Мелітополі Запорізької області було знищено понад 200 окупантів, ще більше ніж 300 дістали поранення.