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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Біля окупованого Мелітополя "втомився" ще один міст

Біля окупованого Мелітополя "втомився" ще один міст

Київ • УНН

 • 109668 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Між Мелітополем та Токмаком "втомився" ще один міст. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає УНН.

Цитата

"Між Мелітополем та Токмаком "втомився" черговий міст. Новобогданівка - Троїцьке!" - повідомив Старух.

Доповнення

На Запоріжжі між Мелітополем і Токмаком сили спротиву підірвали залізничний міст, яким російські окупанти доправляли зброю.

Внаслідок удару ЗСУ по російській війьковій базі в Мелітополі Запорізької області було знищено понад 200 окупантів, ще більше ніж 300 дістали поранення.

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