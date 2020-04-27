Возле оккупированного Крыма нашли потонувшее судно времен Второй мировой, на котором погибли до 10 тысяч человек

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Минобороны России и Русское географическое общество (РГО) нашли на дне Черного моря, у побережья оккупированной украинской АР Крым, теплоход “Армения”, который затонул в ноябре 1941-го при налете немецкой авиации. Об этом сообщает федеральное агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, передает УНН.

В РГО агентству рассказали, что в 2017 году во время поисковой операции военного ведомства на дне моря обнаружили магнитную аномалию. В марте 2020-го район поисков исследовали гидролокатором.

Затем подводный аппарат за несколько погружений на глубину полтора километра сделал несколько снимков. На одном из них был судовой колокол с четко различимой надписью “Армения”.

Теплоход “Армения” вышел из Севастополя (до 1954 года входившего в состав Крымской АССР РСФСР) 7 ноября 1941 года, он эвакуировал несколько тысяч жителей города. Судно атаковала немецкая авиация, теплоход затонул за несколько минут. Погибли, по разным оценкам, от шести до десяти тысяч человек.

Отметим, что все работы проводились российскими военными на территории оккупированной Москвой в 2014-м году украинской АР Крым.

Украинские Национальные Новости

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