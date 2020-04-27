Біля окупованого Криму знайшли затонуле судно часів Другої світової, на якому загинули до 10 тисяч осіб

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Міноборони Росії і Російське географічне товариство (РГТ) знайшли на дні Чорного моря, біля узбережжя окупованої української АР Крим, теплохід “Вірменія”, який затонув у листопаді 1941-го під час нальоту німецької авіації. Про це повідомляє федеральне агентство ТАСС з посиланням на Міноборони РФ, передає УНН.

У РГО агентству розповіли, що в 2017 році під час пошукової операції військового відомства на дні моря виявили магнітну аномалію. У березні 2020-го район пошуків досліджували гідролокатором.

Потім підводний апарат за кілька занурень на глибину півтора кілометра зробив кілька знімків. На одному з них був судновий дзвін з чітко помітним написом “Вірменія”.

Теплохід “Вірменія” вийшов із Севастополя (який до 1954 року входив до складу Кримської АРСР РРФСР) 7 листопада 1941 року, він евакуював кілька тисяч жителів міста. Судно атакувала німецька авіація, теплохід затонув за кілька хвилин. Загинули, за різними оцінками, від шести до десяти тисяч чоловік.

Відзначимо, що всі роботи проводилися російськими військовими на території окупованої Москвою в 2014-му році української АР Крим.

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