Возле одного из одесских пляжей обнаружили пятно нефтепродуктов: экоинспекторы взяли пробы воды

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"... по состоянию на 3 июня в акватории Черного моря в районе пляжа "Отрада" на морской поверхности визуально наблюдается характерное пятно нефтепродуктов неустановленного размера", - говорится в сообщении.

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Как сообщили в городском совете Одессы, сотрудниками Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) утром 3 июня отобраны пробы морской воды в месте загрязнения с целью проведения соответствующего лабораторного анализа.

По состоянию на настоящее время сотрудниками Госэкоинспекции, Департамента экологии и природных ресурсов облгосадминистрации и Департамента экологии и развития рекреационных зон проводятся совместные действия по установлению объемов и источников загрязнения и информированию в установленном порядке правоохранительных органов.

Ранее

В Одесской области в воды Сухого лимана возле Черноморска вытекли нефтепродукты. Их содержание в воде по сравнению с нормой превышено в 70 раз, а площадь загрязнения составляет 172,5 тысячи квадратных метров.