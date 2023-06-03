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Возле одного из одесских пляжей обнаружили пятно нефтепродуктов: экоинспекторы взяли пробы воды

Киев • УНН

 • 337271 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. В районе одесского пляжа «Отрада» на морской поверхности заметили пятно нефтепродуктов. Как сообщили в городском совете Одессы, пробы морской воды отобрали, источник загрязнения устанавливают, передает УНН.

Возле одного из одесских пляжей обнаружили пятно нефтепродуктов: экоинспекторы взяли пробы воды

Цитата

"... по состоянию на 3 июня в акватории Черного моря в районе пляжа "Отрада" на морской поверхности визуально наблюдается характерное пятно нефтепродуктов неустановленного размера", - говорится в сообщении.

Добавим

Как сообщили в городском совете Одессы, сотрудниками Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) утром 3 июня отобраны пробы морской воды в месте загрязнения с целью проведения соответствующего лабораторного анализа.

По состоянию на настоящее время сотрудниками Госэкоинспекции, Департамента экологии и природных ресурсов облгосадминистрации и Департамента экологии и развития рекреационных зон проводятся совместные действия по установлению объемов и источников загрязнения и информированию в установленном порядке правоохранительных органов.

Ранее

В Одесской области в воды Сухого лимана возле Черноморска вытекли нефтепродукты. Их содержание в воде по сравнению с нормой превышено в 70 раз, а площадь загрязнения составляет 172,5 тысячи квадратных метров.

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