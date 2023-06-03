Біля одного з одеських пляжів виявили пляму нафтопродуктів: екоінспектори взяли проби води
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. В районі одеського пляжу «Відрада» на морській поверхні помітили пляму нафтопродуктів. Як повідомили у міській раді Одеси, проби морської води відібрали, джерело забрудження встановлюють, передає УНН.
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"... станом на 3 червня в акваторії Чорного моря в районі пляжу "Відрада" на морській поверхні візуально спостерігається характерна пляма нафтопродуктів невстановленого розміру", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Як повідомили у міській раді Одеси, співробітниками Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області) вранці 3 червня відібрані проби морської води в місці забруднення з метою проведення відповідного лабораторного аналізу.
Станом на теперішній час співробітниками Держекоінспекції, Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації та Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон проводяться спільні дії із встановлення об’ємів і джерел забруднення та інформування в установленому порядку правоохоронних органів.
Раніше
На Одещині у води Сухого лиману біля Чорноморська витекли нафтопродукти. Їх вміст у воді у порівнянні з нормою перевищено в 70 разів, а площа забруднення складає 172,5 тисячі квадратних метрів.