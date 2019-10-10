У места проведения пресс-марафона Зеленского зажгли "дымовухи"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. У здания Kyiv Food Market, где начался пресс-марафон Президента Украины Владимира Зеленского, около 20 человек устроили митинг с "дымовухами", передает корреспондент УНН.
Под зданием Kyiv Food Market люди устроили акцию и зажгли "дымовухи".
Напомним, ранее сообщалось, что полиция не зафиксировала пока ни одного правонарушения у здания Kyiv Food Market, где начался пресс-марафон Президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщалось, Зеленский извинился за опоздание на встречу с журналистами.
Также, на месте пресс-марафона Зеленского устроили кофе-пойнт.