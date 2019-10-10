Біля місця проведення прес-марафону Зеленського запалили "димовухи"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Біля будівлі Kyiv Food Market, де розпочався прес-марафон Президента України Володимира Зеленського, близько 20 осіб влаштували мітинг з "димовухами", передає кореспондент УНН.
Під будівлею Kyiv Food Market люди влаштували акцію та запалили "димовуху".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція не зафіксувала наразі жодного правопорушення біля будівлі Kyiv Food Market, де розпочався прес-марафон Президента України Володимира Зеленського.
Як повідомлялося, Зеленський вибачився за запізнення на зустріч із журналістами.
Також, на місці прес-марафону Зеленського влаштували кофі-пойнт.