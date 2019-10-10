Зеленський вибачився за запізнення на зустріч із журналістами: займався бігом
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Прибути вчасно на зустріч із журналістами Президенту України Володимиру Зеленському завадили заняття спортом зранку. Про це Глава держави заявив на початку прес-марафону у четвер, передає кореспондент УНН.
"Я вибачаюсь, що трохи запізнився, тому що я бігаю зранку – зараз є можливість, я переїхав у місто, - тому я зараз бігаю, і я хотів прибігти (на зустріч – ред.), але мені сказали, що це буде неповага до вас, що я буду в спортивній формі", - зазначив Президент.
При цьому він додав, що на велосипеді йому їздити складно, оскільки в місті ще не розвинута відповідна інфраструктура. Окрім того, Глава держави, за його словами, на велосипеді йому подобається їздити по лісу, а не по асфальту.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розпочав прес-марафон у приміщенні Kyiv Food Market у столиці.