Зеленський вибачився за запізнення на зустріч із журналістами: займався бігом

"Я вибачаюсь, що трохи запізнився, тому що я бігаю зранку – зараз є можливість, я переїхав у місто, - тому я зараз бігаю, і я хотів прибігти (на зустріч – ред.), але мені сказали, що це буде неповага до вас, що я буду в спортивній формі", - зазначив Президент.

При цьому він додав, що на велосипеді йому їздити складно, оскільки в місті ще не розвинута відповідна інфраструктура. Окрім того, Глава держави, за його словами, на велосипеді йому подобається їздити по лісу, а не по асфальту.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розпочав прес-марафон у приміщенні Kyiv Food Market у столиці.