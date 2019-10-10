Зеленський розпочав прес-марафон
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розпочав прес-марафон у приміщенні Kyiv Food Market у столиці, повідомляє кореспондент УНН.
Як і було заплановано, близько 10:04, Глава держави почав виступ перед присутніми на прес-марафоні.
Наразі журналістів вже пустили до приміщення.
Нагадаємо, початок прес-марафону було заплановано о 10 годині 10 жовтня. Глава держави відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня.
Представники медіа ставитимуть запитання Главі держави групами по 7-10 осіб. Групи змінюватимуть одна одну щопівгодини.
На прес-марафон Зеленського зареєстрували понад 300 журналістів.
Правоохоронці посилили у цьому районі заходи безпеки.