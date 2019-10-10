Зеленский извинился за опоздание на встречу с журналистами: занимался бегом

"Я извиняюсь, что немного опоздал, потому что я бегаю утром - сейчас есть возможность, я переехал в город, - поэтому я сейчас бегаю, и я хотел прибежать (на встречу - ред.), но мне сказали, что это будет неуважение к вам, что я буду в спортивной форме", - отметил Президент.

При этом он добавил, что на велосипеде ему ездить сложно, поскольку в городе еще не развита соответствующая инфраструктура. Кроме того, Глава государства, по его словам, на велосипеде ему нравится ездить по лесу, а не по асфальту.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский начал пресс-марафон в помещении Kyiv Food Market в столице.