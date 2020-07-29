Возле метро "Арсенальная" создадут пешеходную зону - Кличко

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 97704 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104371 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130373 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109412 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129684 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101789 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102498 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104351 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102024 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101526 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Возле метро "Арсенальная" создадут пешеходную зону - Кличко

Возле метро "Арсенальная" создадут пешеходную зону - Кличко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 июля. УНН. У метро "Арсенальная" создадут пешеходную рекреационную зону. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Сегодня город перегружен автомобилями. И закрыть какие-то улицы только для пешеходов - очень сложно для трафика. Но мы уже определились с несколькими такими зонами. Первой пешеходной зоной в центре города станет территория возле станции метро "Арсенальная". Это не будет мешать движению авто, потому что создана она будет не на дороге. Там обустроят рекреационную зону и впоследствии - установят фонтан", - рассказал Кличко.

По его словам, средства на этот проект будут привлечены не из бюджета города. К созданию этой зоны уже готовы присоединиться частные предприниматели, бизнес которых расположен рядом.

"В дальнейшем мы будем рассматривать возможность создания пешеходных зон в других районах столицы. И не только в центральных", - подчеркнул Кличко.

Напомним, новый световой фонтан заработал в Киеве.

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