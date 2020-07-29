Біля метро "Арсенальна" створять пішохідну зону - Кличко

"Сьогодні місто перевантажене автомобілями. І закрити якісь вулиці тільки для пішоходів – дуже складно для трафіку. Але ми вже визначилися з кількома такими зонами. Першою пішохідною зоною в центрі міста стане територія поблизу станції метро "Арсенальна". Це не заважатиме руху авто, бо створена вона буде не на дорозі. Там облаштують рекреаційну зону та згодом – встановлять фонтан", – розповів Кличко.

За його словами, кошти на цей проект будуть залучені не з бюджету міста. До створення цієї зони вже готові долучитися приватні підприємці, бізнес яких розташований поруч.

"Надалі ми будемо розглядати можливість створення пішохідних зон в інших районах столиці. І не тільки в центральних", – наголосив Кличко.

Нагадаємо, новий світловий фонтан запрацював у Києві.