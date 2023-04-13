Возле машзала энергоблока на ЗАЭС взорвалась российская мина - Энергоатом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Возле машинного зала 4-го энергоблока на Запорожской АЭС взорвалась российская мина, сообщили в НАЭК "Энергоатом" в Telegram, пишет УНН.
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"Российские оккупанты продолжают превращать Запорожскую АЭС в военную базу, минируя периметр вокруг станции. И эти действия не могут не иметь последствий. По информации источников, возле машинного зала 4-го энергоблока прогремел взрыв. Как заявили сами же ядерные террористы, сдетонировала их мина", - сообщили в Энергоатоме.
Детали
Как отмечается, звуки взрыва слышали украинские атомщики, которые продолжают работать на ЗАЭС. "Однако, россияне пытались «успокоить» работников и быстро скрыть следы, чтобы этого не увидели эксперты МАГАТЭ", - добавили в НАЭК.
"Крупнейший атомный объект Европы продолжает страдать от произвола российских военных и их приспешников, в то время, как украинский персонал отчаянно пытается удержать ядерную и радиационную безопасность всего континента", - отметили в Энергоатоме.
Напомним
Российские оккупанты устанавливают дополнительный забор для ограждения подъездов к Запорожской АЭС.