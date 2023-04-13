Біля машзали енергоблоку на ЗАЕС вибухнула російська міна - Енергоатом
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Біля машинної зали 4-го енергоблоку на Запорізькій АЕС вибухнула російська міна, повідомили у НАЕК "Еенергоатом" у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Російські окупанти продовжують перетворювати Запорізьку АЕС у військову базу, мінуючи периметр довкола станції. І ці дії не можуть не мати наслідків. За інформацією джерел, біля машинної зали 4-го енергоблоку пролунав вибух. Як заявили самі ж ядерні терористи, здетонувала їхня міна", - повідомили в Енергоатомі.
Деталі
Як зазначається, звуки вибуху чули українські атомники, які продовжують працювати на ЗАЕС. "Однак, росіяни намагалися «заспокоїти» працівників та швидко приховати сліди, аби цього не побачили експерти МАГАТЕ", - додали у НАЕК.
"Найбільший атомний об’єкт Європи продовжує потерпати від свавілля російських військових та їхніх поплічників, в той час, як український персонал відчайдушно намагається втримати ядерну та радіаційну безпеку всього континенту", - наголосили в Енергоатомі.
Нагадаємо
Російські окупанти встановлюють додатковий паркан для огородження під'їздів до Запорізької АЕС.