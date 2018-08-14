Возле Лукьяновского СИЗО проходит акция в поддержку экс-бойцов "Торнадо"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Сегодня возле Лукьяновского следственного изолятора города Киева проходит митинг в поддержку бывших бойцов спецподразделения "Торнадо". Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции города Киева.
"Сегодня под Лукьяновским СИЗО проходит мирная акция граждан в поддержку бывших бойцов спецподразделения" Торнадо ". Никаких нарушений правопорядка не зафиксировано", - сообщили в полиции.
Напомним, 9 августа из Лукьяновского СИЗО люди не давали вывозить экс бойцов "Торнадо", заблокировав спецтранспорт.
Позже стало известно, что трех бывших бойцов спецподразделения "Торнадо" вывезли из Лукьяновского СИЗО в различные пенитенциарные учреждения в Киевской области.
Впоследствии в Минюсте сообщили, что в Киевском следственном изоляторе произошел бунт заключенных бывших бойцов спецподразделения "Торнадо" после того, как к ним пришли с обысками.
Кроме того, правоохранительные органы начали уголовное производство в отношении двух сотрудников Киевского следственного изолятора относительно инцидента, который произошел в СИЗО с участием экс-бойцов спецподразделения "Торнадо".
Как сообщал УНН, Министерство юстиции Украины завершило служебное расследование инцидента с заключенными бывшими бойцами спецподразделения "Торнадо" в Киевском следственном изоляторе и передало материалы в военную прокуратуру.