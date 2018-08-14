Біля Лук’янівського СІЗО проходить акція на підтримку екс-бійців “Торнадо”
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Сьогодні біля Лук’янівського слідчого ізолятора міста Києва проходить мітинг на підтримку колишніх бійців спецпідрозділу “Торнадо”. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації поліції міста Києва.
“Сьогодні під Лук’янівським СІЗО проходить мирна акція громадян на підтримку колишніх бійців спецпідрозділу „Торнадо“. Ніяких порушень правопорядку не зафіксовано”, — повідомили у поліції.
Нагадаємо, 9 серпня з Лук’янівського СІЗО люди не давали вивозити екс- бійців “Торнадо”, заблокувавши спецтранспорт.
Пізніше стало відомо, що трьох колишніх бійців спецпідрозділу “Торнадо” вивезли із Лук’янівського СІЗО до різних пенітенціарних установ у Київській області.
Згодом у Мін’юсті повідомили, що у Київському слідчому ізоляторі відбувся бунт ув’язнених колишніх бійців спецпідрозділу “Торнадо” після того, як до них прийшли з обшуками.
Крім того, правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження стосовно двох співробітників Київського слідчого ізолятору щодо інциденту, який стався у СІЗО за участю екс-бійців спецпідрозділу “Торнадо”.
Як повідомляв УНН, Міністерство юстиції України завершило службове розслідування інциденту з ув’язненими колишніми бійцями спецпідрозділу “Торнадо” у Київському слідчому ізоляторі і передало матеріали до військової прокуратури.