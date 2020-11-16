Возле курортной Кирилловки произошел массовый мор рыбы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Запорожской области в молочном лимане был обнаружен массовый мор рыбы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Азовского рыбоохранного патрулю.
"16 ноября 2020 года около семи часов в центре ПГТ Кирилловка Запорожской области в молочном лимане, при проведении рыбоохранного рейда государственными инспекторами ВРП № 1 Азовского рыбоохранного патруля, было обнаружено гибель Азовской хамсы. В районе бывшего причала рибколхолза "Сыны моря", на протяженности 64 метров на побережье и от уреза воды на расстоянии одного метра были зафиксированы экземпляры азовской хамсы от 350 - 500 особей на один метр", - говорится в сообщении.
Сообщается, что данная информация предоставлена в Приазовском Национальном парке и Кирилловском сельском совете.
Напомним, в Харьковской области зафиксировали явление удушья у рыбы. Погибшая рыба была сосредоточена локально.