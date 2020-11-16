Біля курортної Кирилівки стався масовий мор риби

“16 листопада 2020 року близько сьомої години в центрі ПГТ Кирилівка Запорізької області в молочному лимані, при проведенні рибоохоронного рейду державними інспекторами ВРП № 1 Азовського рибоохоронного патруля, було виявлено загибель Азовської хамси. В районі колишнього причалу рибколхолза „Сини моря“, на протяжності 64 метри на узбережжі та від уреза води на відстанні одного метра були зафіксовані снулі екземпляри азовської хамси від 350 — 500 особин на один метр”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що данна інформація надана до Приазовського Національного природного парку та Кирилівську селещну раду.

Нагадаємо, на Харківщині зафіксували явище задухи в риби. Загибла риба була зосереджена локально.