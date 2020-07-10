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На Харківщині зафіксували мор риби

На Харківщині зафіксували мор риби

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. На Харківщині зафіксували явище задухи в риби. Загибла риба була зосереджена локально. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу управління Державного агентства рибного господарства у Харківській області.

“На Печенізькому водосховищі Вовчанського району Харківської області сталася задуха водних біоресурсів. 9 липня 2020 року під час рибоохоронної роботи державними інспекторами рибоохоронного патруля виявлено факт задухи риби. Обстеженням встановлено, що на невеликій площі водосховища у затоці громадського “пляжу” поблизу бази відпочинку “Жень-Шень” Вовчанського району Харківської області зафіксовано загиблу рибу, яку було підраховано поштучно. Було виявлено, що загибла риба зосереджена локально і представлена наступними видами у такій кількості: окунь - 1450 екз., плоскирка - 670 екз., плітка – 570 екз., йорж - 32 екз., щука - 25 екз., лин - 12 екз. та судак - 6 екз”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що вода була жовтувато-бурого кольору з характерним запахом сірководню.

Зазначається, що управління вжило заходів та поінформувало відповідні служби, а саме: Державну екологічну інспекцію у Харківській області, головне управління Держпродспоживслужби у Харківській області, регіональний офіс водних ресурсів у Харківській області та департамент агропромислового розвитку ХОДА.

“Про причини загибелі водних біоресурсів та результати лабораторних досліджень буде поінформовано додатково”, - зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, масовий мор риби виявили у лимані на Миколаївщині, воду відібрали на дослідження.

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