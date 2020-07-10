В Харьковской области зафиксировали мор рыбы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В Харьковской области зафиксировали явление удушья у рыбы. Погибшая рыба была сосредоточена локально. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Харьковской области.
"На Печенежском водохранилище Волчанского района Харьковской области произошло удушье водных биоресурсов. 9 июля 2020 года во время рыбоохранной работы государственными инспекторами рыбоохранного патруля обнаружен факт удушья рыбы. Обследованием установлено, что на небольшой площади водохранилища в заливе общественного "пляжа" вблизи базы отдыха "Жень-Шень" Волчанского района Харьковской области зафиксировано погибшую рыбу, которую было подсчитано поштучно. Было обнаружено, что погибшая рыба сосредоточена локально и представлена следующими видами в таком количестве: окунь - 1450 экз., плоскирка - 670 экз., плотва - 570 экз., ерш - 32 экз., щука - 25 экз., линь - 12 экз. и судак - 6 экз", - говорится в сообщении.
Указано, что вода была желтовато-бурого цвета с характерным запахом сероводорода.
Отмечается, что управление приняло меры и проинформировало соответствующие службы, а именно: Государственную экологическую инспекцию в Харьковской области, главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области, региональный офис водных ресурсов в Харьковской области и департамент агропромышленного развития ХОГА.
"О причинах гибели водных биоресурсов и результаты лабораторных исследований будет проинформировано дополнительно", - отметили в пресс-службе.
Напомним, массовый мор рыбы обнаружили в лимане в Николаевской области, воду отобрали на исследование.