Масовий мор риби виявили у лимані на Миколаївщині: воду відібрали на дослідження

"Вчора інспектори ДЕІ, обстеживши берегову смугу Дніпровського лиману біля села Іванівка, що в Очаківському районі (Миколаївської області - ред.), виявили масову загибель риби. На ділянці, довжиною 1000 метрів та шириною 1 метр, на кожен квадратний метр зафіксували по 40 мертвих бичків та по 10 екземплярів атерини. ДЕІ буде з’ясовувати причини мору: вже взяті проби води, щоб провести дослідження у лабораторії", - написав Андрій Мальований.

Нагадаємо, раніше на Київщині було зафіксовано масовий мор риби у річці Здвиж.