Вблизи КПВВ "Марьинка" на взрывчатке подорвался пограничник

"Около 15 часов (8 августа - ред.) вблизи контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка" на линии соприкосновения военнослужащий Краматорского пограничного отряда из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве", - сообщили в ведомстве.

Указано, что пограничник выполнял задачи по прикрытию контрольного пункта.

"Военнослужащий получил многочисленные осколочные ранения спины и головы. Сейчас раненный госпитализирован и получает специализированную медицинскую помощь, его состояние здоровья - средней тяжести", - добавили в ГПСУ.

Об этом факте сообщено в штаб ООС и другие правоохранительные органы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, за минувшие сутки, 8 августа, в результате боевых действий один защитник Украины погиб, трое получили ранения. С одной военнослужащим Объединенных сил потеряна связь во время боевого столкновения. Поиски продолжаются.