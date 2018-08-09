Вблизи КПВВ "Марьинка" на взрывчатке подорвался пограничник
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Вблизи контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка" на Донбассе пограничник из состава Объединенных сил накануне подорвался на неизвестном взрывном устройстве, после чего его госпитализировали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Около 15 часов (8 августа - ред.) вблизи контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка" на линии соприкосновения военнослужащий Краматорского пограничного отряда из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве", - сообщили в ведомстве.
Указано, что пограничник выполнял задачи по прикрытию контрольного пункта.
"Военнослужащий получил многочисленные осколочные ранения спины и головы. Сейчас раненный госпитализирован и получает специализированную медицинскую помощь, его состояние здоровья - средней тяжести", - добавили в ГПСУ.
Об этом факте сообщено в штаб ООС и другие правоохранительные органы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, за минувшие сутки, 8 августа, в результате боевых действий один защитник Украины погиб, трое получили ранения. С одной военнослужащим Объединенных сил потеряна связь во время боевого столкновения. Поиски продолжаются.