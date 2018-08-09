Біля КПВВ "Мар'їнка" на вибухівці підірвався прикордонник
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Біля контрольного пункту в’їзду-виїзду "Мар’їнка" на Донбасі прикордонник зі складу Об’єднаних сил напередодні підірвався на невідомому вибуховому пристрої, після чого його госпіталізували. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
"Близько 15-ї години (8 серпня - ред.) поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду "Мар’їнка", що на лінії зіткнення, військовослужбовець Краматорського прикордонного загону зі складу Об’єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої", - повідомили у відомстві.
Вказано, що прикордонник виконував завдання з прикриття контрольного пункту.
"Військовослужбовець отримав чисельні осколкові поранення спини та голови. Наразі поранений госпіталізований і отримує спеціалізовану медичну допомогу, його стан здоров’я – середньої тяжкості", - додали у ДПСУ.
Про цей факт повідомлено штаб ООС та інші правоохоронні органи. Встановлюються всі обставини події.
Нагадаємо, минулої доби, 8 серпня, внаслідок бойових дій один захисник України загинув, троє отримали поранення. З одним військовослужбовцем Об’єднаних сил втрачений зв’язок під час бойового зіткнення. Пошуки тривають.