У горы Олимп военные учения провели США и Греция

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 73496 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100098 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 134650 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 133316 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131219 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125761 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162966 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117893 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141482 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145318 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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У горы Олимп военные учения провели США и Греция

У горы Олимп военные учения провели США и Греция

Киев  •  УНН

 • 11849 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. США и Греция провели в январе совместные военные учения у подножия горы Олимп, что указывает на дальнейшие расширение военного присутствия Соединенных Штатов в этой стране. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, передает УНН.

По ее данным, сценарий маневров предусматривал высадку подразделений ВС обеих стран с вертолетов. Отрабатывалась координация действий при выполнении задачи по спасению экипажа сбитого условным противником вертолета или самолета. “Для Греции важно иметь сильного союзника, а для США важно вступать в альянс со стабильной страной в нынешней нестабильной обстановке”, — приводит издание слова греческого бригадного генерала Георгеоса Фасулоса, наблюдавшего за учениями.

Как сообщала газета Kathimerini, в октябре прошлого года тогдашний министр национальной обороны Греции Панос Камменос предложил во время встречи в Пентагоне его тогдашнему главе Джеймсу Мэттису создать постоянные американские военные базы близ греческих городов Волос, Лариса и Александруполис, помимо имеющейся базы США в порту Суда в одноименном заливе на острове Крит. Мэттис подтвердил тесное сотрудничество между Грецией и США в оборонном секторе и выразил удовлетворение в связи с обязательством Греции поддерживать оборонные расходы на уровне 2%, а также в связи с соглашением между двумя странами о модернизации истребителей F-16.

Как отмечал УНН, Южная Корея согласилась выделять 1 млрд долларов на содержание войск США.

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