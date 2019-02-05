У горы Олимп военные учения провели США и Греция
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. США и Греция провели в январе совместные военные учения у подножия горы Олимп, что указывает на дальнейшие расширение военного присутствия Соединенных Штатов в этой стране. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, передает УНН.
По ее данным, сценарий маневров предусматривал высадку подразделений ВС обеих стран с вертолетов. Отрабатывалась координация действий при выполнении задачи по спасению экипажа сбитого условным противником вертолета или самолета. “Для Греции важно иметь сильного союзника, а для США важно вступать в альянс со стабильной страной в нынешней нестабильной обстановке”, — приводит издание слова греческого бригадного генерала Георгеоса Фасулоса, наблюдавшего за учениями.
Как сообщала газета Kathimerini, в октябре прошлого года тогдашний министр национальной обороны Греции Панос Камменос предложил во время встречи в Пентагоне его тогдашнему главе Джеймсу Мэттису создать постоянные американские военные базы близ греческих городов Волос, Лариса и Александруполис, помимо имеющейся базы США в порту Суда в одноименном заливе на острове Крит. Мэттис подтвердил тесное сотрудничество между Грецией и США в оборонном секторе и выразил удовлетворение в связи с обязательством Греции поддерживать оборонные расходы на уровне 2%, а также в связи с соглашением между двумя странами о модернизации истребителей F-16.
Как отмечал УНН, Южная Корея согласилась выделять 1 млрд долларов на содержание войск США.