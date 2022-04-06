У черноморского побережья Турции вновь обнаружили морскую мину

Детали

По данным Минобороны Турции, специалисты сил морского спецназа Турции (SAS) в среду пытаются нейтрализовать морскую мину, обнаруженную у черноморского побережья страны вблизи населенного пункта Кефкен на северо-западе.

Ранее морские мины были нейтрализованы в районе пролива Босфор и на побережье района Игнеада вблизи границы с Болгарией.

Тогда сообщали, что речь идет о мине старого образца.