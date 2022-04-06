Біля чорноморського узбережжя Туреччини знову виявили морську міну
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Чорному морі біля узбережжя Туреччини знову виявили морську міну, пише УНН з посиланням на Anadolu.
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За даними Міноборони Туреччини, фахівці сил морського спецназу Туреччини (SAS) в середу намагаються нейтралізувати морську міну, виявлену біля чорноморського узбережжя країни поблизу населеного пункту Кефкен на північному заході.
Раніше морські міни були нейтралізовані в районі протоки Босфор і на узбережжі району Ігнеада поблизу кордону з Болгарією.
Тоді повідомляли, що йдеться про міну старого зразка.