У берегов Турции российский нефтяной танкер столкнулся с катером
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Российский 140-метровый нефтяной танкер «Karakuz», следовавший из рф в Грецию, столкнулся с легкомоторным судном недалеко от побережья Турции. На момент столкновения в катере находились два человека, никто не пострадал. Поврежденный катер дал задний ход и подошел к причалу. Об этом сообщает турецкое издание Sabah, информирует УНН.
Детали
Как отмечается, инцидент произошел 25 августа около 21:00 напротив пролива Дарданеллы, соединяющего Мраморное и Эгейское моря.
Капитан судна сообщил о ситуации в Управление службы движения судов Чанаккале (VTS) по радио. Буксир «Türkeli» и катер «KEGM-9», принадлежащие Главному управлению береговой безопасности, были отправлены в регион. Легкомоторное судно отбуксировали к турецкому полуострову Галлиполи.