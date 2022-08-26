У берегов Турции российский нефтяной танкер столкнулся с катером

Детали

Как отмечается, инцидент произошел 25 августа около 21:00 напротив пролива Дарданеллы, соединяющего Мраморное и Эгейское моря.

Капитан судна сообщил о ситуации в Управление службы движения судов Чанаккале (VTS) по радио. Буксир «Türkeli» и катер «KEGM-9», принадлежащие Главному управлению береговой безопасности, были отправлены в регион. Легкомоторное судно отбуксировали к турецкому полуострову Галлиполи.