Біля берегів Туреччини російський нафтовий танкер зіткнувся з катером

Деталі

Як зазначається, інцидент стався 25 серпня близько 21:00 навпроти протоки Дарданелли, що сполучає Мармурове та Егейське моря.

Капітан судна повідомив про ситуацію в Управління служби руху суден Чанаккале (VTS) по радіо. Буксир «Türkeli» і катер «KEGM-9», що належать Головному управлінню берегової безпеки, були відправлені в регіон. Легкомоторне судно відбуксирували до турецького півострова Галліполі.