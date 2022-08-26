Біля берегів Туреччини російський нафтовий танкер зіткнувся з катером
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Російський 140-метровий нафтовий танкер «Karakuz», який прямував з рф до Греції, зіткнувся з легкомоторним човном неподалік узбережжя Туреччини. На момент зіткнення в катері перебували двоє людей, ніхто не постраждав. Пошкоджений катер дав задній хід і підійшов до причалу. Про це повідомляє турецьке видання Sabah, інформує УНН.
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Як зазначається, інцидент стався 25 серпня близько 21:00 навпроти протоки Дарданелли, що сполучає Мармурове та Егейське моря.
Капітан судна повідомив про ситуацію в Управління служби руху суден Чанаккале (VTS) по радіо. Буксир «Türkeli» і катер «KEGM-9», що належать Головному управлінню берегової безпеки, були відправлені в регіон. Легкомоторне судно відбуксирували до турецького півострова Галліполі.