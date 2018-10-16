У берегов Новой Каледонии произошло два землетрясения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Во вторник утром в южной части Тихого океана у берегов Новой Каледонии произошли два землетрясения магнитудой свыше 6,0. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Геологической службы США.
Первое землетрясение магнитудой 6,3, произошло в 170 км к юго-востоку от Тадина, гипоцентр находился на глубине 10 км.
Второе землетрясение произошло во вторник утром в 167 км к востоку от Тадина. Его магнитуда составила 6,4, очаг залегал на глубине 10 км.
Сообщений о жертвах пока не поступало. Предупреждения о цунами не было.
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Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в японской префектуре Тиба в пятницу в 13:15 по местному времени.
Количество погибших в результате мощного землетрясения, ставшего причиной оползней на севере Японии возросло до 44 человек.
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