У берегов Новой Каледонии произошло два землетрясения

Первое землетрясение магнитудой 6,3, произошло в 170 км к юго-востоку от Тадина, гипоцентр находился на глубине 10 км.

Второе землетрясение произошло во вторник утром в 167 км к востоку от Тадина. Его магнитуда составила 6,4, очаг залегал на глубине 10 км.

Сообщений о жертвах пока не поступало. Предупреждения о цунами не было.

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Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в японской префектуре Тиба в пятницу в 13:15 по местному времени.



Количество погибших в результате мощного землетрясения, ставшего причиной оползней на севере Японии возросло до 44 человек.



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