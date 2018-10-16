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Біля берегів Нової Каледонії сталися два землетруси

Біля берегів Нової Каледонії сталися два землетруси

Київ • УНН

 • 9173 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У вівторок вранці в південній частині Тихого океану біля берегів Нової Каледонії сталися два землетруси магнітудою понад 6,0. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Геологічної служби США.

Перший землетрус магнітудою 6,3, стався в 170 км на південний схід від Тадіно, гіпоцентр знаходився на глибині 10 км.

Другий землетрус стався у вівторок вранці в 167 км на схід від Тадіно. Його магнітуда склала 6,4, осередок залягав на глибині 10 км.

Повідомлень про жертви поки не надходило. Попередження про цунамі не було.

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Як повідомляв УНН, землетрус магнітудою 5,3 стався в японській префектурі Тіба в п'ятницю в 13:15 за місцевим часом.

Кількість загиблих в результаті потужного землетрусу, що став причиною зсувів на півночі Японії зросла до 44 осіб.

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