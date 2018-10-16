Біля берегів Нової Каледонії сталися два землетруси
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У вівторок вранці в південній частині Тихого океану біля берегів Нової Каледонії сталися два землетруси магнітудою понад 6,0. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Геологічної служби США.
Перший землетрус магнітудою 6,3, стався в 170 км на південний схід від Тадіно, гіпоцентр знаходився на глибині 10 км.
Другий землетрус стався у вівторок вранці в 167 км на схід від Тадіно. Його магнітуда склала 6,4, осередок залягав на глибині 10 км.
Повідомлень про жертви поки не надходило. Попередження про цунамі не було.
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Як повідомляв УНН, землетрус магнітудою 5,3 стався в японській префектурі Тіба в п'ятницю в 13:15 за місцевим часом.
Кількість загиблих в результаті потужного землетрусу, що став причиною зсувів на півночі Японії зросла до 44 осіб.
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