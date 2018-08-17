Сообщается, что идея организаторов мероприятия - поместить на морское дно два самолета и два бронетранспортера, в которые драйверы смогут заплывать и двигаться по дну внутри. На борту самолета будут установлены видеокамеры для подводной съемки.



Организаторы подводного парка заявили, что идея его создания "появилась за рубежом".



Раз в пять лет организаторы намерены проводить капитальный ремонт подводного парка. Планируется, что в дальнейшем компанию Ан-24 составят другие самолеты, а также российские БТР и танки.



Как сообщал УНН, большой веб-портал MSN, созданный компанией Microsoft, назвал оккупированный крымский город Ялта территорией России.