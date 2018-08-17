Біля берегів Криму "втопили" літак Ан-24
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Біля берегів тимчасово окупованої Ялти, в районі села Оползневе, для дайвінгу затопили літак Ан-24. Про це повідомило видання "Крим.Реалії", передає УНН.
Повідомляється, що ідея організаторів заходу - помістити на морське дно два літаки і два бронетранспортери, в які драйвери зможуть запливати і рухатися по дну всередині. На борту літака будуть встановлені відеокамери для підводної зйомки.
Організатори підводного парку заявили, що ідея його створення "з'явилася за кордоном".
Раз на п'ять років організатори мають намір проводити капітальний ремонт підводного парку. Планується, що надалі компанію Ан-24 складуть інші літаки, а також російські БТР і танки.
Як повідомляв УНН, великий веб-портал MSN, створений компанією Microsoft, назвав окуповане кримське місто Ялта територією Росії.