У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у берегов Индонезии. Об этом в воскресенье вечером сообщила Геологическая служба США, передает УНН.
По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в акватории Молуккского моря, в 124 км к юго-западу от города Тернате (около 102 тыс. жителей). Очаг залегал на глубине 53,6 км.
Информации о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами пока нет.
В конце марта мощный землетрясение произошло на востоке Индонезии. Тогда в провинции Папуа были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,8.