Біля берегів Індонезії стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Землетрус магнітудою 5,9 зафіксовано біля берегів Індонезії. Про це в неділю ввечері повідомила Геологічна служба США, передає УНН.
За її даними, епіцентр підземних поштовхів розташовувався в акваторії Молуккського моря, в 124 км на північний захід від міста Тернате (близько 102 тис. жителів). Осередок залягав на глибині 53,6 км.
Інформації про постраждалих, руйнування і загрозу цунамі поки немає.
Наприкінці березня потужний землетрус стався на сході Індонезії. Тоді в провінції Папуа були зафіксовані підземні поштовхи магнітудою 5,8.