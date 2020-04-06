Біля берегів Індонезії стався потужний землетрус

За її даними, епіцентр підземних поштовхів розташовувався в акваторії Молуккського моря, в 124 км на північний захід від міста Тернате (близько 102 тис. жителів). Осередок залягав на глибині 53,6 км.

Інформації про постраждалих, руйнування і загрозу цунамі поки немає.

Наприкінці березня потужний землетрус стався на сході Індонезії. Тоді в провінції Папуа були зафіксовані підземні поштовхи магнітудою 5,8.