Возле аэропорта "Киев" избили журналистов

"Только у вип-терминала аэропорта Киев люди, что постоянно охраняют прилеты и вылеты Виктора Медведчука, люди в масках и балаклавах препятствовали нашей законной журналистской деятельности. Били локтями, толкали, делали подножки, у оператора дважды выбили камеру из рук. Наше авто с регистратором заблокировали чтобы помешать снять прилет самолета Виктора Медведчука из России в выход из терминала ", - говорится в сообщении.

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Напомним, в июле текущего года зафиксировано 7 случаев избиения журналистов -телевизийникив и сотрудников интернет-изданий.