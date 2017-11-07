Возле аэропорта "Киев" избили журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Неизвестные избили журналистов возле аэропорта "Киев" вечером во вторник, 7 ноября, об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Михаил Ткач, передает УНН.
"Только у вип-терминала аэропорта Киев люди, что постоянно охраняют прилеты и вылеты Виктора Медведчука, люди в масках и балаклавах препятствовали нашей законной журналистской деятельности. Били локтями, толкали, делали подножки, у оператора дважды выбили камеру из рук. Наше авто с регистратором заблокировали чтобы помешать снять прилет самолета Виктора Медведчука из России в выход из терминала ", - говорится в сообщении.
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Напомним, в июле текущего года зафиксировано 7 случаев избиения журналистов -телевизийникив и сотрудников интернет-изданий.